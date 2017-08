Niterói - RJ: Cinedebate 1917: A Greve Geral

Na sexta-feira, dia 25 de agosto, ocorreu no auditório do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC) um cinedebate sobre o documentário “2017: a greve geral” do cineasta e diretor teatral ativista Carlos Pronzato, que esteve presente no dia. A condição da entrada foi 1kg de alimento não perecível, o qual foi distribuído entre as/os terceirizadas/os que tiveram seus salários atrasados. O evento foi organizado pelos estudantes do IEPIC, através da Iniciativa de Autogestão Estudantil (IAE).

Durante o debate a discussão ressaltou o paralelo entre o processo de ocupação e da greve geral de 1917. Contamos com a presença dos alunos da instituição e convidados. Além do documentário e o debate, ocorreu a leitura de um poema escrito pelo próprio Carlos Pronzato do livro “Poemas de Combate”.

Nós, da IAE, agradecemos a presença do Carlos Pronzato e de todas as pessoas que puderam comparecer e contribuir com a doação do alimento. O documentário é excelente e grande gerador de debate, principalmente no atual contexto, onde há o corte progressivo de direitos trabalhistas. Recomendamos que assistam quando estiver disponível e que pesquisem sobre este importantíssimo acontecimento histórico.