Palestra sobre a Tradição Libertária na Revolução Russa e sobre a Greve de 1917 no Brasil, dentro do ciclo de palestras sobre os 100 anos de Revolução Russa no campos do Centro do Colégio Pedro II no dia 23 de agosto de 2017.

Palestrantes:

Frank Mintz (professor, pesquisador e membro da CNT-SO da França)

Amir El Hakim de Paula (professor da UNESP)