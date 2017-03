Lançamento do novo site do CMI Brasil. Seguimos na luta!

O nascimento da rede CMI foi um marco na história da comunicação mundial, pois foi pioneira na invenção de softwares e na organização de coletivos que tornaram possível a proliferação de sites de publicação aberta para os movimentos sociais, ou seja, espaços de jornalismo na Internet onde são os próprios leitores publicam a informação. Vale lembrar que, naquela época, ainda não existiam blogs e redes sociais e os espaços livres de publicação aberta foramfundamentais para o avanço das lutas de diversos movimentos sociais.

No Brasil, os coletivos do CMI se organizaram em torno do site midiaindependente.org, que foi ao ar em dezembro de 2000, quando dxs usuárixs com a Internet era passiva. Sua principal característica foi a publicação aberta, que permitia a qualquer pessoa a publicação de seu artigo, foto ou vídeo, rompendo o papel passivo imposto pela mídia coorporativa e transformando a prática midiática.

Com o passar dos anos, a realidade tecnológica mudou. Hoje qualquer pessoa pode criar um perfil em redes sociais, blogs, comentar sites de notícias e, dessa forma, expressar suas ideias e mostrar sua produção. A publicação aberta e outras formas de interatividade se tornaram a principal característica da Internet. Porém, trata-se de uma liberdade falsa ou limitada, pois quase toda a interação na Internet é controlada por um pequeno grupo de corporações que guardam e usam toda a informação produzida, além da censura de conteúdos e bloqueio de usuárixs por motivos políticos.

O CMI sempre teve como preocupação em garantir a segurança dxs usuárixs, e outro princípio fundamental é que tanto a segurança como a liberdade de expressão somente são possíveis quando há autonomia de infraestrutura e utilização de softwares livres. O armazenamento autônomo de dados garante também a memória de anos de luta. Agora que os sites comerciais fazem aumentar extraordinariamente a espionagem corporativa e estatal, bem como a exploração comercial das informações fornecidas por usuárixs ativos, esses princípios se tornaram ainda mais evidentes e urgentes.

O novo site não possui mais o mecanismo de publicação aberta mas mantém o seu compromisso em ajudar a descentralizar a oportunidade para que ativistas publicarem de forma soberana, sem os filtros obscuros da corporações comerciais. Isso será feito através de redes de confiança tecidas entre os coletivos do CMI e os diversos movimentos sociais.

Convidamos ativistas e movimentos a publicar neste espaço seus textos, vídeos, áudios e fotos, partilhando informações num espaço comum, enquanto o CMI trabalha para garantir a segurança. Para participar ou publicar basta procurar o coletivo do CMI mais próximo da sua cidade ou criar um novo coletivo local. Atualmente estamos no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Tefé e Salvador. Veja nossa página Seja Voluntária/o ou entre em Contato conosco.

Seguimos na luta,

Odeia a Mídia? Seja a mídia!

Centro de Mídia Independente Brasil